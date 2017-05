Lirohet ish-ushtari Manning, i dha dokumente sekrete Wikileaks

Pas 7 vjetësh burg, është kthyer i lirë ish-ushtari Bradley Manning, i dënuar për shkak se i ka shitur me qindra kabllograme diplomatike dhe dokumente ushtarake Wikileaks të thmeluar nga Julian Assange.

Menjëherë pas dënimit, Bradley Manning, ka kërkuar t’i nënshtrohet një trajtimi hormonal për ndryshimin e gjinisë, duke zgjedhur emrin, Chelsea.

Në 17 maj, 35 vitet e dënimit ndaj tij me burg janë hedhur poshtë nga vendimi i ish-presidentit amerikan Obama, duke iu rikthyer lirisë pas 7 vjetësh.

Pa ndërhyrjen e Obamës, Chelsea Manning do të ishte akoma pas hekurave, me perspektivën për të dalë prej andej në vitin 2045. Të afërmit mendonin se nuk do të kishte mbijetuar. E dëshpëruar, ka tentuar dy herë vetëvrasjen vitin e shkuar, përveç se bëri edhe një grevë urie për të denoncuar procedurat disiplinore të cilave iu është nënshtruar.

“Për herë të parë shikoj një të ardhme si Chelsea. Arrij të imagjinoj për të mbijetuar dhe jetuar në lëkurën e personave që janë në botën e jashtme”, – kishte thënë së fundmi në një deklaratë.

Pas divorcit të prindërve, Bradley kishte shkuar në Uells. Djaloshi, me një natyrë të brishtë, kishte duruar çdo ditë ngacmimet dhe aktet e bulizmit për prirjet e tij femërore.

