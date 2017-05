Basha: Rrëzuam gjysmën e qeverisë, vazhdojmë betejën

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha pasditen e sotme mbajti një fjalim në çadët , duke e cilësuar protestën si një sukses, e cila arriti të rrëzojë muret e Republikës së Vjetër. Sipas tij kjo lëvizje nisi për t’i kthyer pushtetin qytetarëve shqiptarë dhe se beteja për zgjedhje të lira u kurorëzua sot jo me rrëzimin e qeverisë, por vetëm gjysmës së saj.

“Sot ne jemi e ardhmja e Shqipërisë europiane. Ajo që ju ndezët në zemër të Shqipërisë, është flaka e pavdekshme e shpresës që po vjen. Kjo lëvizje shembi muret e Republikës së Vjetër, muret e kështjellës së mykur ranë vetëm pas qëndresës dhe kurajës suaj. Askush nuk ju trembi dot, e nuk ju shtangu dot për të ecur në rrugën që kemi nisur. 90 ditë dhe Shqipëria nuk është siç ishte edhe më parë, por 37 ditët e ardhshme kjo lëvizje do vazhdojë përpara betejën e saj.

Kështjella e Republikës së Vjetër do të bjerë përfundimisht. Beteja jonë për zgjedhje të lira e të ndershme nuk përfundon këtu, kjo është vetëm nxehmja. Ndeshja fillon pas një jave dhe ne marshojmë drejt fitores. Bashkë me betejën tonë, do të vazhdojmë deri në fund projektin tonë të madh të republikës së re, republikës së qytetarëve shqiptare që i u japë fund komplotit ekonomik që ka varfëruar shqiptarët”, tha Basha.

18 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)