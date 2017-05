Horoskopi – 18 maj 2017

DASHI

Largoni çdo kritikë sot duke qëndruar fort në gjërat në të cilat besoni. Ju keni bërë të pamundurën në një projekt të madh.

DEMI

Nëse gjërat po bëhen pak si të mjegullta sot, bëni mirë të lëvizni përpara me shpejtësi. Mos shtyni asgjë për më vonë. Yjet ngatërrestarë mund t’ju hapin pak telashe.

BINJAKET

Sot kur të ndjeni nevojën për të pasur pranë dikë, mos hezitoni t’ia kërkoni. Ju e keni menduar e menduar këtë situatë, dhe nuk mund të shihni një mënyrë për të dalë.

GAFORRJA

Nëse mendoni se mund të bëni një punë më të mirë se dikush tjetër, keni të drejtë. Prandaj merrni situatën në kontroll dhe veproni. Përfshijeni udhëtimin në planet tuaja.

LUANI

Ajo që doni tani është një mbështetje pa kushte dhe e besueshme. Këtë do ta merrni sapo të jeni gati. Ju keni gjithçka që ju nevojitet, dhe për këtë arsye jeni më shumë me fat se të tjerët.

VIRGJËRESHA

Do të përmbushni me sukses, të gjithë detyrat që ju kanë vënë, pa e kuptuar se si, dhe do të merrni shumë lëvdata. Vazhdoni kështu dhe jepni më shumë sesa të tjerët presin nga juve për të afirmuar veten tuaj.

PESHORJA

Tregohuni të kujdesshëm të mos e lejoni ambicien të pushtojë anën e butë të personalitetit tuaj. Ju duhet të merrni një tjetër drejtim, veçanërisht nëse doni të përmbushni fatin tuaj.

AKREPI

Situatat në shtëpi do të jenë shumë interesante. Një ofertë bujare do t’ju vijë papritmas nga një i afërm apo mik. Mos u nxitoni të supozoni se është shumë e bukur për të qenë e vërtetë apo s’e ju nuk e meritoni.

SHIGJETARI

Vendosini nevojat tuaja mënjanë të paktën për një ditë. Përqendrohuni në ndihmën që mund t’i jepni të tjerëve, veçanërisht atyre që doni

BRICJAPI

Mënyra më e mirë për të ndihmuar dikë është të tregoheni të ndjeshëm për shqetësimet e tyre. Merrni disa ditë pushim sepse e meritoni.

UJORI

Jeni duke hyrë në një fazë egoiste të jetës suaj, por kjo është gjëja për të cilën kishit nevojë në këto momente. Një miku juaj do të vijë të këshillohet por nuk duhet ta mbështesni në asgjë.

PESHQIT

Diçka e pazakontë do të vijë në rrugën tuaj. Gjeni dikë tjetër për ta ndarë. Po lini shkëndija ngado, që nga jeta personale dhe rrethi shoqëror.