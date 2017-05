Kosovë, Mustafa: Koalicioni me VV-në, ndoshta pas zgjedhjeve

Kryetari i LDK-së Isa Mustafa tha sot se Avdullah Hoti do të jetë kryeministër i ardhshëm i Kosovës dhe se për kandidaturën e tij, në kuadër të koalicionit me AKR-në, as që do të diskutohet.

I pyetur për mundësinë e një marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje, Mustafa tha se një mundësi e tillë mbetet e hapur për t’u diskutuar pas zgjedhjeve.

“Presim që të kemi propozimet dhe nga AKR dhe nga Alternativa dhe nga Lëvizja për drejtësi. Ndërkaq proceset e tjera do t’i shqyrtojmë pasi të bëhen zgjedhjet. Ato mbeten mundësi të hapura, në të cilat ne mund të diskutojmë me VV-në. Mirëpo tani në këtë proces, ne e kemi koalicionin e prezantuar dhe do të punojmë brenda këtij koalicioni… Unë po flas për të ardhmen pas zgjedhjeve, jo për të ardhmen deri nesër. Ndërkaq zoti Hoti, kandidati jonë për kryeministër, do të jetë kryeministër i ardhshëm i Republikës së Kosovës dhe natyrisht se këtë çështje nuk do ta diskutojmë më askënd”, tha ai.

18 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)