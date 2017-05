Meta: I lumtur që u arrit marrëveshja; Berisha është dobësia ime

Pas takimit me Berishën, kreu i Kuvendi Ilir Meta tha për mediat se është shumë i lumtur që më në fund ka një marrëveshje. Meta theksoi se ka qenë vetë ai që ka ndërmjetësuar për të arritur një marrëveshje.

“Jam shumë i lumtur që ka pasur një marrëveshje. Kjo ka qenë ëndrra ime dhe kontributi im. Unë nuk kam qenë ndërmjetësuesi, por kam qenë imponuesi i saj, si nga e majta si nga opozita”, u shpreh Meta.

I pyetur në lidhje me çka bisedoi me Berishën, ai u përgjigj shkurt: “Berisha është dobësia ime dhe në çdo moment jam i gatshëm që ta ndjek me kënaqësi”.

18 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)