Rama: Të lumtur për PD që futet në zgjedhje, nis epoka e re

Kryeministri Edi Rama në mitingun e Partisë Socialiste në Tiranë tha se sot është një ditë e bukur për të thënë se fushata elektorale nuk do të nisë pa votuar vettingun, objektivin e vënë më herët nga mazhoranca. Gjithashtu, shefi i qeverisë u zotua se me të njëjtin vullnet që u luftua për vettingun, do të luftohet edhe për rritjen e ekonomisë dhe punësimit.

“Sot ishte dita kur ne kishim çeljen e fushatës sonë elektorale dhe jemi mbledhur këtu për këtë ditë, por besoj që më bukur se në vend që të çelim fushatën elektorale, të brohorasim për realizimin e objektivit tonë strategjik, për një Shqipëri me shtet, punë e mirëqenie, për vettingun që do të votohet përpara fillimit të kësaj, nuk besoj se do të kishte.

Të jeni të bindur se me të njëjtin vullnet që ne luftuam për vettingun, do luftojmë që të rrisim më shpejt ekonominë dhe mirëqenien. Ju jeni dëshmitarë të një periudhe jo të lehtë, të një situate jo të zakonshme, të një momenti që sot pas një prridhe jo të zakonshme, konfirmon faktin se kur themi do bëjmë shtet, nuk e themi por e bëjmë. Ne thamë se zgjedhjet nuk janë një lojë e partive dhe në fakt kemi pranuar të shtyjmë zgjedhjet një javë brenda Kushtetutës, për të fituar betejën ndaj drejtësisë. Gjyqtarët dhe prokurorët marrin mesazhin e qartë se ditët e tyre në sistemin e drejtësisë janë të numëruar.

Nuk e kemi fshehur se PD, pavarësisht se çfarë na thoshin, e donim në fushën e betejës dhe të fitojmë edhe më shumë se 4 vjet më parë. Jo vetëm do fitojmë, por si asnjëherë në histori, opozita do ketë mundësinë që të shikojë nga brenda gjithë ecurinë e këtyre 37 ditëve dhe në fund do të jetë e detyruar që të pranojë fitoren tonë”, tha Rama.

18 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)