Veliaj: Bashkia dhe ndërmarrjet e saj ofrojnë 160 vende pune për më të mirët

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Arsimit dhe Sporteve, si tre partnere të qëndrueshme në fushën e arsimit dhe punësimit, çelën sot në ambientet e Pallatit të Kongreseve edicionin e VIII të Panairit “Work & Study”. Në këtë panair marrin pjesë mbi 40 kompani, mbi 20 universitete dhe institucione të ndryshme, të cilat ofrojnë mbi 4000 vende të lira pune.

Në hapjen e panairit, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, e vlerësoi atë si një mundësi shumë e mirë për të shpalosur ofertën më të mirë të punësimit dhe studimit, si dhe njoftoi se ndryshe nga edicionet e tjera, Bashkia e Tiranës ka stendën e vet si një nga punëdhënësit kryesorë në qytet. “Sot kemi 60 vende pune aktive vetëm nga Bashkia e Tiranës dhe rreth 100 të tjera nga agjencitë tona në varësi, duke filluar nga Ujësjellës-Kanalizimet apo Tirana Parking e kompani të tjera të qytetit”, tha kryebashkiaku Veliaj.

Veç vendeve të punës që ofron si institucion dhe ndërmarrjet e varësisë, Veliaj bëri të ditur se Bashkia e Tiranës ofron edhe një mundësi shumë të mirë për një numër të caktuar studentësh që të ndjekin pranë saj praktikat e punës dhe për t’u përgatitur për sfidat e tregut të punës. “Kemi gjithashtu disa mundësi për ata që duan të kryejnë praktikën pranë Bashkisë së Tiranës, në një nga ekipet tona të profesionistëve, sidomos për ata që ndjekin arkitekturën, inxhinierinë, urbanistikën, për të gjithë ata që merren me çështje që kanë të bëjnë me menaxhimin e qytetit apo të projekteve të mëdha inxhinierike, si ato që do të hapim shumë shpejt”, shtoi ai.

Kryebashkiaku theksoi se një tjetër mundësi që ofron Bashkia e Tiranës është edhe ajo që ka të bëjë me mbështetjen financiare e të gjithë atyre të rinjve që kanë ide dhe iniciativa sipërmarrje. “Ata që janë sipërmarrës ose kanë shpirtin e sipërmarrjes dhe janë të rinj, duan të fillojnë biznesin e tyre, pasi janë trajnuar apo kanë aftësitë dhe arsimin profesional, i ndihmojmë si me grante ashtu edhe me kredi. Kemi grante për sipërmarrësit e rinj deri në njëfarë shume. Nëse shuma është më e madhe, kemi edhe një skemë të mikrokredive ku Bashkia e Tiranës është aksionere në një fond prej 4 milionë dollarësh për të financuar idetë e reja”, nënvizoi Veliaj.

Ai u shpreh i kënaqur për rëndësinë që ka marrë në këto vite arsimi profesional, si një nga rrugët më të mira drejt një punësimi të sigurt. Ndaj, u bëri thirrje të gjithë prindërve që t’i orientojnë fëmijët e tyre drejt arsimit profesional.

18 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)