Horoskopi – 20 maj 2017

DASHI

Nëse dëshironi të kaloni pushime sa më të mira bëni mirë të evitoni pijet alkoolike. Projektet rozë do të marrin udhë e së bashku me partnerin do të përballoni gjithçka me një buzëqeshje.

DEMI

Bëni një bilanc të gjendjes tuaj ekonomike e do të mbeteni të kënaqur. Tregohuni të gatshëm për të plotësuar dëshirat e partnerit tuaj e nuk do të zhgënjeheni.

BINJAKET

Mbajeni lart moralin, edhe atëherë kur do ju duket se gjithçka shkon për ters. Besimi juaj do të vlerësohet dhe do ti japë frytet e veta në momentin e duhur.

GAFORRJA

Do të keni mjaft energji për të përballuar edhe situatat më të vështira. Yjet do ju ndihmojnë të socializoheni e të përshtateni me të gjithë, duke u shfaqur mjaft aktivë në jetën sociale.

LUANI

Sot të irritoheni për ju nuk do të ketë aspak vlerë. Kështu që tregohuni të përmbajtur e të mirëkuptueshëm edhe me ata që do ju kundërshtojnë. Askush nuk do ju imponojë zgjedhje imediate prandaj merrni kohë në dispozicion për të vendosur.

VIRGJERESHA

Një shpenzim i papritur do ju detyrojë të planifikoni më tej të ardhurat tuaja. Gjendja e lëkundur e humorit do ju shkaktojë probleme me njerëzit që ju rrethojnë, prandaj tregohuni sa më të matur këtë periudhë.

PESHORJA

Kini kujdes gjatë momenteve të vlerësimit të situatave në të cilat do të ndodheni. Gëzim e optimizëm do të përjetoni në marrëdhënien tuaj me partnerin, e do të ndjeheni mjaft optimistë për të ardhmen tuaj.

AKREPI

Gjithçka në ditën e sotme do të jetë kontradiktore për ju. Midis dëshirës të shpenzoni e njëkohësisht të tregoheni të matur, të qëndroni vetëm apo të jeni të shoqëruar, me të vërtetë që do ta keni shumë të vështirë zgjedhjen.

SHIGJETARI

Mjafton një hollësi për të ngritur lart në re të madhe pluhuri. Megjithatë të gjithë ata që janë në kontakte me njerëz të ndryshëm në ambientin e punës, do të dinë të reagojnë në mënyrë pozitive.

BRICJAPI

Nëse do të lejoni që t’ju shpëtojnë batuta të pamenduara mirë, do të hyni në telashe, prandaj maturia nuk do të jetë asnjëherë e tepërt. Një dialog i hapur me partnerin për ato gjëra që ju shqetësojnë do ju ndihmojë në marrjen e vendimeve ë duhura.

UJORI

Tregohuni të kujdesshëm e mos u gëzoni përpara kohe për fitoren, nëse nuk dëshironi të zhgënjeheni më pas. Një ekzaminim i ndërgjegjes suaj do ju ndihmojë të kuptoni gabimet që keni bërë në të kaluarën tuaj.

PESHQIT

Nuk mund të ndaheni mes të gjithë atyre personave që njihni. Veproni sipas zgjedhjeve që varen nga zemra juaj e që ju interesojnë vërtet. Vetëm kështu do të kanalizoni forcat tuaja për të arritur qëllimet.