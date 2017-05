Humbja me Kukësin, Daja: Arbitri, lojtari më i mirë në fushë

Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja foli për mikrofonin e Supersport, pas humbjes me Kukësin, në “Zeqir Ymeri”. Ja çfarë tha Daja:

“Jam menduar mirë për të dalë në konferencë, kam dalë për të respektuar të gjithë, veçanërisht të gjithë ju. Kam dal këtu për të respektuar investim e presidencës. Kam dalë për të respektuar lojtarët e mi, nuk kam gjë tjetër sa i përket çështjeve tekniko-taktike dhe e uroj Kukësin për fitimin e titullit dhe pse kemi mbetur me nëntë vetë. Nuk besoj se na ka penalizuar gjyqtari, ka qenë lojtari më i mirë në fushë. Gjyqtari na dha një karton të kuq, nuk dha penallti për ne, dha penallti për Kukësin dhe me këtë dozë emocionale që kam do doja të mos vazhdoja.”

