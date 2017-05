LSI me të rinjtë e njësisë 5, Vasili: Punësimi juaj, pika ‘A’ e programit tonë

Lëvizja Socialiste për Integrim zhvilloi një takim me të rinjtë e LRI-së në Njësisë administrative nr. 5 të Tiranës.

Në fjalën e tij në këtë aktivitet, Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta vlerësoi rolin e rinisë shqiptare, duke u shprehur se çdo të riu i duhen dhënë shanse që Shqipëria të ketë një të ardhme më të mirë.

“Mbi të gjitha rinia i kërkon këto shanse, sepse pa një rini të motivuar për të qëndruar në vend për t’u arsimuar më mirë këtu, për të përvetësuar dijet më të fundit dhe njëkohësisht për të ta parë të ardhmen këtu ne nuk mund të kemi një Shqipëri me të ardhme. Vendi ka nevojë për qëndrueshmëri për besim, për siguri për stabilitet, për gjithëpërfshirje, për transparencë”, – tha Meta.

Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili deklaroi para të rinjve se LSI në programin e saj elektoral ka prioritar rininë dhe punësimin e saj.

“Pika A e programit tonë, e cila do të dëgjohet nga të gjithë ju do të jetë programi i punësimit për të rinjtë, pasi kryefjala e punës tonë do të jenë të rinjtë. Atje ju do të gjeni një përgjigje të jashtëzakonshme, për herë të parë ne kemi një program i cili e përgjysmon menjëherë papunësinë mes të rinjve, nga 30% në 15%”, – tha Vasili, duke shtuar se Lëvizja Socialiste për Integrim është një familje e madhe dhe si e tillë do të dalë forcë e parë në zgjedhjet parlamentare.

“LSI është dhe do të mbetet një familje e madhe për të gjithë dhe vetëm një familje e tillë mund ta ketë vendin si forcë e parë. Çdo i ri duhet të shkojë derë më derë dhe të çojë vetëm një mesazh: Është LSI-ja që e do Shqipërinë dhe rininë”, – deklaroi Vasili.

20 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)