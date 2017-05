Manjani: Marrëveshja PS-PD forcon më shumë LSI-në

Ish-ministri i Drejtësisë nën siglën e LSI-së, Ylli Manjani, ka thënë se nëse marrëveshja e së enjtes mes kryesocialistit Edi Rama dhe kryedemokratit Luzim Basha do të funksionojë këto ditë të mandatit të saj, atëherë e vetmja që do të përfitojë nga kjo do të jetë LSI-ja.

Përmes një komenti shkurtër në faqen e tij zyrtare në rrjetin social “Tëitter”, Manjani shprehet se arsyetimi që marrëveshja PS-PD shkatërron LSI, është pa bazë.

“Arsyetimi që marrëveshja PS-PD shkatërron LSI është pa bazë. Nëse kjo marrëveshje ecën, LSI bëhet më e fortë! Votuesit arsyetojnë më mirë..”- shpjegon anëtari i Kryesisë së LSI-së.

