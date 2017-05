Mposhti 2-0 Skënderbeun, Kukësi Kampion për herë të parë në histori

Skuadra e Kukësit ka mposhtur me rezultatin 2-0 Skënderbeun duke fituar kështu titullin kampion për herë të parë në histori.

Kroati Pero Pejic është lojtari që më shumë se çdo tjetër nga kuksianët e meriton këtë trofe, duke qenë se edhe në ndeshjen e fundit ishte ai autori i dy golave.

Mes tensioneve, Kukësi i drejtuar këtë sezon nga trajneri Ernest Gjoka, ka arritur të thyejë 2-0 Skënderbeun, kampionët në fuqi të kampionatit.

Skënderbeu mbeti me një lojtar me pak në fillimin e takimit, kur Pejic po shkonte i vetëm me portierin dhe u ndal nga Mici. Jorgji e ndëshkoi me të kuqe lojtarin korçar. Kukësi kaloi në avantazh me një 11-metërsh të kthyer në gol nga Pejic.

Në minutat e fundit të shtesës, nga 6 të tilla, kroati arrin ta dërgojë edhe një herë topin në rrjetë, duke vulosur rezultatin në 2-0.

20 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)