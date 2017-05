Rama-kandidatëve për deputetë: Fushatë derë më derë, na duhen 71 mandate

Kryeministri Edi Rama mblodhi pasditen e sotme kandidatët socialistë për deputetë në një takim të zhvilluar në një lokal në periferi të kryeqytetit për t’u dhënë porositë e fundit në prag të nisjes zyrtarisht të fushatës për zgjedhjet e 25 qershorit.

Burime nga brenda mbledhjes së zhvilluar pa praninë e mediave bëjnë me dije se Rama u ka kërkuar kandidatëve për deputetë që të bëjnë fushatë derë më derë duke takuar çdo njëri pasi qëllimi kryesor i PS sipas tij është që në këto zgjedhje të marrë 71 mandate

“Punoni ditë e natë në terren për çdo votë. Mos lini njeri pa takuar”, mësohet të jetë shprehur Rama.

Rama ka sqaruar kandidatët për deputete lidhur me detajet e marrëveshjes së arritur pak ditë më parë me PD, ndërsa ka theksuar se zëvendësimet në qeveri nuk janë problem pasi do të zgjasin vetëm 1 muaj.

20 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)