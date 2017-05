Tensione në Kukësi-Skënderbeu, Salihi gris kartonin e kuq

Nuk mund të mbyllet lehtë një ndeshje që vendos titullin në Kategorinë Superiore.

Kukësi-Skënderbeu e mbërthyer me rezultatin minimal 1-0 në favor të vendësve është ndërprerë për disa momente pas tensioneve që përfshinë lojtarët, pas vendimeve të gjyqtarit Jorgji.

Skënderbeu u ndëshkua me kartonin e kuq në fillimin e takimit, kur Pejic po shkonte i vetëm me portierin dhe u ndal nga Mici. Jorgji e ndëshkoi me të kuqe lojtarin korçar. Kukësi kaloi në avantazh me një 11-metërsh të kthyer në gol nga Pejic.

Por me nisjen e pjesës së dytë, Jorgji u bë sërish protagonist. Korçarët pretendojnë për një 11-metërsh, por Jorgji nuk mendon kështu dhe ndëshkon edhe me kartonin e kuq Osmanin. Në tension e sipër Salihi i gris kartonin e kuq gjyqtarit.

Ndeshja vazhdon me rezultatin 1-0, ndërsa kanë mbetur minutat e fundit të takimit.

