Horoskopi-21 maj 2017

DASHI

Ndjeheni pjese e nje grupi te madh qe po luftojne per nje kauze te caktuar. Ky rol ju pelqen dhe do te tentoni ta zhvilloni ne te ardhmen.

DEMI

Dashuria eshte kryefjala e dites se sotme. Edhe pse ka shume njerez kunder ndjenjes tuaj, ju do te vazhdoni I vendosur ne rrugen e zgjedhur.

BINJAKET

Po fajesoni te tjeret per problemet tuaja kur ne fakt duhet te shikoni nga vetja. Gjerat mund ti shihni ne menyre me racionale.

GAFORRJA

Jeni te favorizuar per marreveshje apo udhetime pune sot dhe do te dini ta shfrytezoni ne maksimum kete mundesi qe ju jepet.

LUANI

Gjendja financiare nuk eshte ajo qe do te deshironit por kete periudhe nuk doni te mendoni per gjera negative. Qendroni positive.

VIRGJERESHA

Dite e komplikuar persa I perket ndjenjave dhe detyrimeve. Ne shoqeri do te keni nje mik qe ju mbeshtet ne idete tuaja.

PESHORJA

Diplomate dhe mjaft te matur ne sjellje sot do te zgjoni respektin e dikujt qe deri dje nuk ju ka konsideruar te afte per kete lloj komunikimi.

AKREPI

Ne familje do te keni mjaft harmoni me njeri tjetrin dhe kjo gje do te perkthehet dhe ne projekte shume te kendshme me te gjithe bashke.

SHIGJETARI

Keni nje akumulim stresi sot per shkak te rremujes se diteve te fundit ne punen tuaj ashtu edhe ne familje. Partneri mund tju ndihmoje per te zgjidhur situaten.

BRICJAPI

Nese I keni idete e qarta tregoni kujdes ne ato qe thoni qe mund te bien ne kundershtim me idete tuaja. Nuk jeni shume oratore te mire.

UJORI

Miqte jane mbeshtetja me e mire dhe ata qe ju japin keshilla te sakta se si te kaloni nje ceshtje zemre apo telashet qe keni me parate.

PESHQIT

Sot nuk ndjeheni mire si nga gjendja shendetesore dhe kjo do te ndikoje edhe ne anen emocionale. Do te nervozoheni per gjerat me te vogla.