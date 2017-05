Rama: Zbatimi i marrëveshjes na bën shtet serioz; dialogu do vazhdojë

Kryeministri Edi Rama, në komunikim javor foli për arritjen e marrëveshjes më Partinë Demokratike. Sipas tij, arritja e marrëveshjes është një libër me vete. Kryeministri theksoi se ministrat e rinj teknikë do të jenë në detyrë si kujdestarë të etikës zgjedhore, pra që nuk do të lejojnë përdorimin e administratës në zgjedhje.

Rama bëri me dije se marrëveshja parashikon edhe dialog mes palëve, pa pasur nevojë për ndërhyrjen e ndërkombëtarëve.

“Gojët e mëdha s’kanë pushuar një sekondë duke hedhur baltë mbi marrëveshjen si një pazar bashkëqeverisje në kurriz të demokracisë, apo të partive të vogla të cilat vetëm garante të drejtësisë as kanë qenë ndonjëherë as mund të jenë dot për vetë peshën e tyre. Ka vetëm një bashkëqeverisje në këtë marrëveshje, për zgjedhje, për të siguruar një ‘fair play’ si asnjë herë më parë.

Marrëveshja, për ata që kanë sy të shikojnë e sy të lexojnë shkon përtej këtij fakti. Angazhimi i palëve përmban si angazhim të mëtejshëm për të qenë së bashku në rrugën për çeljen e negociatave për anëtarësim në BE, mosdakortësitë për çështje të ndryshme në rrugën e bashkëjetesës mes qeverisë e opozitës nuk do jenë më arsye për t’u bërë gazi i botës

Marrëveshja detyron dialogun qeveri-opozitë pa pritur të huaj të bëjnë shkesin. Zbatimi i marrëveshjes na bën një shtet serioz në sytë e botës”, tha Rama.

21 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)