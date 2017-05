Vëllai e denoncoi të zhdukur, adoleshentja kthehet në shtëpi

Një adoleshente nga Maliqi i Korçës është denoncuar në polici si e humbur pasi kishte dy ditë që ishte larguar nga shtëpia. Ka qenë vëllai i adoleshentes ai që ka lajmëruar policinë.

I shqetësuar për fatin e së motrës 22 vjeçari iu drejtua policisë ditën e djeshme duke kërkuar ndihmën e efektivëve për gjetjen e të motrës, pasi nuk kishte asnjë dijeni se ku mund të ishte.

Pas kërkimeve policia ka bërë të mundur rikthimin shëndosh e mirë të 19-vjeçaren me inicialet A.C., në banesë dhe sipas dëshmisë që ka dhënë adoleshentja ishte larguar me të dashurin me dëshirën e saj.

21 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)