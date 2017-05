Berisha, Blushit: Je xheloz për Ramën. Ja këshilla ime si mjek!

Ish-kryeministri Berisha i është përgjigjur me humor akuzave të Ben Blushit për paktin Rama-Basha. Ai tha se Blushi është xheloz dhe aty ku ka xhelozi ka dashuri.

Sipas Berishës, Blushi xhelozon për Ramën. Ai madje nuk ka nguruar t’i japë edhe një këshillë si mjek.

“Ishte një marrëveshje sipas së cilës nuk do të kishte asnjë fjalim dhe unë do t’i përmbahem kësaj. Nuk do të komentoj marrëveshjen, pasi jam shprehur një herë që është ‘ëin, ëin story’, – tha Berisha nga foltorja e Kuvendit. – Jam mjek dhe asgjë nuk më shqit mua nga ndjenjat dhe psikologjia. Duke të dëgjuar ty, konstatoj një shpërthim xhelozie të papërmbajtur. Tani si mjek po të shpjegoj se xhelozia është një ndjenjë që lind të dashuri. Dhe personi që ti dashuron preferon dikë tjetër. Më përmallove Blush kur recitove Nolin. Tani këshilla: Mos harro asnjëherë se është e vërtetë që dashuria lind xhelozinë. Por xhelozia shkatërron dashurinë. Prandaj me karar se qëllimi yt është të kthehesh aty nga dole”, tha Berisha.

22 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)