As që do t’ia dijë për moshën, edhe pse para dy ditësh (20 maj) mbushi 71 vjeçe. Këngëtarja amerikane Cher, është ngjitur në skenën e “Bilboard Music Awards” ku ka marrë çmimin e parë të kategorisë “Icon Style” me një “look” të veçantë.

Mes zërave më të bukur prej disa dekadash, Cher ka interpretuar në fillim me një parruge bionde dhe pastaj me një të zezë, me një “look” shumë agresiv dhe super-seksi…

22 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)