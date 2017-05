Pakti, Rama replikon me Blushin: Hedh baltë se s’ke vend në tepsi!

Kryeministri Rama i ka kthyer përgjigje kreut të LIBRA-s Ben Blushi, i cili e cilësoi më herët marrëveshjen PS-PD si bashkim kundër reformës në drejtësi.

Ai tha se i kanë ngjallur neveri të gjitha deklaratat sipas tij të “katundit mediatik e politik” që hedhin baltë mbi këtë marrëveshje pa asnjë argument mbi këtë gjë.

“Nuk është bërë një ndryshim në qeveri për të ndarë tepsinë. Ministrat që janë këtu, nuk kanë ardhur për të përfaqësuar PD, por për të garantuar PD dhe opozitën për të garantuar mbrojtjen e zgjedhjeve, – u shpreh Rama. – Edhe sikur PD të mos hynte në zgjedhje, kishte dalë një urdhër sot, për ndalimin e shpenzimeve dhe procedurave të reja në kohën e fushatës. Edhe qeveria do të ishte thjesht një administratore e së përditshmes, ose rutina e mekanizmit shtetëror. Drejtorët nuk do të jenë për të bërë ndryshime, emërime apo tenderë”.

“E vetmja gjë që i shqetësonte tek marrëveshja ishte se nuk kishin vend në tepsi. Dhe Ben Blushi ka një lidhje të fortë me tepsinë. Është rithënë jo ndryshim në qeveri për të ndarë tepsinë. Ministrat që janë votuar nuk kanë ardhur për të përfaqësuar Partinë Demokratike por për të garantuar PD-në si ministra teknikë në mbrojtje të zgjedhjeve, – vijoi kryeministri. – Drejtorët Blush, nuk do të zëvendësojnë drejtorët e mëparshëm as për të bërë emërime as për të bërë tendera dhe as për të prekur qoftë edhe një petë të byrekut që ti e sheh nga larg dhe sa më larg që ikën aq më shumë të shtohet oreksi dhe aq më shumë të shtohet helmi. Është kurajë e madhe që të fyesh inteligjencën tënde në radhë të parë dhe të gjithë atyre që pretendon t’i përfaqësosh si pionieri i diçkaje të re që është vetëm në mendjen tënde si një roman i pa shkruar”, – shtoi Rama.

Edi Paloka: Nuk jemi këtu për të dëgjuar të virgjërit që janë qepur pas zhvirxhërimit dhe kryeministrin që flet për trendin.

Ben Blushi: Nuk tha asnjë fjalë për Saliun. Edi Rama të mbron ty Sali kundër meje. 10 mijë euro harxhoi për një transmetim dy orë live. Cdo ditë dy orë televizive i kushtojnë 10 mijë euro.

