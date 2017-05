Pogradec, sekuestrohen 55 kg kanabis, në kërkim autorët

Policia e Pogradecit ka sekuestruar 53 pako të mbështjella me letër natriban, me bimë të dyshuar si narkotike kanabis sativa, me peshë totale rreth 55 kg.

Në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë policore si edhe gjatë kontrollit që shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec kanë ushtruar në fshatin Lin, rreth 300 m pranë një kompleksi kanë gjetur e sekuestruar lëndën narkotike.

Nga ana e Policisë po punohet për identifikimin, kapjen e autorëve si edhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Materialet i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Pogradec për veprën penale : “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

22 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)