Rama: Rruga për Shqipërinë që duam është Partia Socialiste

Në kuadër të zgjedhjeve të 25 qershorit, Partia Socialiste zhvilloi një takim elektoral me banorët e zonës së Saukut. Të pranishëm në këtë takim ishin Kryeministri Edi Rama, kryebashkiaku Erion Veliaj si dhe deputetë të qarkut të Tiranës. Kryeministri Edi Rama falënderoi Kreun e Bashkisë Erion Veliaj për transformimin e Tiranës gjatë këtyre dy viteve, duke sjellë një pamje krejt tjetër nga ajo e katër viteve të drejtimit të saj prej Lulzim Bashës. “ E falënderoj që ka ndryshuar Tiranën. Mu kujtua kur vija këtu të bëja fushatë si kryetar Bashkie. Tani ka ndryshuar çdo gjë prej lali Erit. Luli e mori Bashkisë edhe pse ju nuk ia dhatë. Dhe si gjithmonë gjumë. Nuk punoi krahasuar me lali Erin. Me Veliajn, Tirana ka marrë gjithë ritmin që humbi”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama iu bëri thirrje qytetarëve që të votojnë Partinë Socialiste që reformat e nisura gjatë këtyre 3.5 viteve të mos mbeten në mes. Sipas shefit të qeverisë, rruga për Shqipërinë që duam është Partia Socialiste.

“Nëse më parë kishte arsye për të dalluar se nga i bie rruga për Shqipërinë që duam, ka edhe një arsye për të dalluar se rruga për Shqipërinë që duam është Partia Socialiste. Partia Socialiste është tamam siç thotë ajo reklama, mbase nuk jemi më të mirët por më të mirë se ne nuk ka. Kemi boshllëqet tona, por në këtë sheshin e betejës politike, jemi shqiptarët më të mirë. Në Tiranë meritojmë dhe s’kërkojmë asgjë më shumë se çfarë na takon, nëse themi që sot kemi 16 mandate, në 25 qerrshor duhet të kemi 18 mandate. Vota juaj na takon neve. Kemi qeverinë me kujdestarët e zgjedhjeve, por ata nuk do bëjnë procedura të reja. Është e ndaluar. Ama, nëse nuk votuar për Partinë Socialiste, ato 20 shkollat që lali Eri ka gati për Tiranën, i merr lumi”, tha Rama.

Kreu i Bashkisë Veliaj falënderoi kryeministrin Rama për mbështetjen që i ka dhënë Bashkisë për kryerjen e investimeve për përmirësimin e infrastrukturës dhe të rritjes së cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve. “Sot e kemi shumë më kollaj të bëjmë urbanizim, e kemi shumë më kollaj të hedhim asfalt, e kemi shumë më kollaj të bëjmë lulishte, e dini pse? Qeveria e Edi Ramës thuajse ka legalizuar gjithçka, që ishte për të legalizuar në këtë njësi dhe në të gjithë Shqipërinë. Nëse në 4 vitet e Edit si kryeministër u legalizua 10-fish më shumë se ata të tjerët imagjinoni se çmund të bëjmë në 4 vitet e tjera për të përfunduar të gjithë procesin e legalizimeve. Nëse në 4 vite u arrit të zhbllokohet procesi i Vetingut dhe është çështje minutash përpara se Edi Rama të kthehet në Parlament për të votuar vettingunn dhe për t’i dhënë të gjithë shqiptarëve drejtësi”, tha Veliaj, Kreu i Bashkisë kërkoi mbështetjen e qytetarëve për të votuar PS në mënyrë që të vijojë mbështetjen për investimet në Tiranë.

22 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)