Tashmë Shtëpia e gjetheve, Muze Kombëtar

Hap dyert shtëpia fantazmë Tashmë Shtëpia e gjetheve Muze Kombëtar “E shkuara nuk ka vdekur, madje ajo as ka kaluar. Mu përplas në fytyrë kjo fjali e Folknerit kur në korrikun e vitit 2014-tës kapërcyen për herë të parë këtë prag bashkë me Elisabeta Terrain Bashkim Shehun “, me këto fjali Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro ka nisur rrëfimin mbi vizitën e saj të parë në “Shtëpinë e gjetheve”.

Më pas ajo ka shpjeguar gjithccka që pa, kamerat, mikrofonat, fikërat që kishte gjetur në ato objekte që i kujtonin të shkuarën.

“Në atë kohë besoja se e kisha kaluar terrorin dhe frikën, por kur hyra këtu mu vërtetua ajo ccfarë Foulkner thotë”, tha Kumbaro. Shtëpia e gjetheve, e njohur si godina e ish Shërbimit Informativ ka hapur dyert dje por tashmë si Muzeu Kombëtar “Shtëpia e Gjetheve”. Drejtoresha e parë e këtij institucioni të rëndësishëm do të jetë Etleva Demollari. I pranishëm në ceremoninë e hapjes ishte dhe kryeministri Edi Rama. “Zbulohen misteret e “Shtëpisë me Gjethe”.

Aty ku godina fantazëm e fshehur pas gjetheve, në fund të oborrit të pakapërcyeshëm përgjoi për 45 vjet jetën private të shqiptarëve dhe u rrënua larg vëmendjes për 25 vjet të tjera, sot çelet Muzeu më i ri në Shqipëri”, shkruante kryeministri bri vidios që shoqëronte pamjet e trasformimit të kësaj godine në faqen e tij në Facebook.

“Nuk ka qënë një punë e lehtë për ti dhënë jetë këtij muzeu në një vend ku historia e përcaktoi si pikën ku duhet të lindnin fëmi nënat e reja, e pastaj e trasformoi në vendin ku lindte cdo ditë frika që rrezatonte shtëpia fantazëm e gjetheve. Ka shumë të thëna për raportin e të shkuarës me të ardhmen, unë zgjodha një prej tyre që thotë “lum ai që duhet se ccfarë duhet të kujtojë së shkuarës, cduhet ti gëzojë të tashmes, e cduhet të planifikojë për të ardhmen” tha kryeministri Rama.

“Duhet të përputhim raportin tonë me të shkuarën, në raport me të ardhmen. Eshtë një shtëpi ku fshihet një thesar i rëndësishëm i kujtesës sonë kolektive, një thesar që na jep mundësi të zbulojmë pjesëza të tjera të një mozaiku që ende sështë zbuluar plotësisht”, tha kryeministri. Hedhja e dritës në këtë errësirë sipas kryeministrit është ushqim i shpresës. Ndërtuar në vitin 1931, godina, fillimisht ka patur funksionin e një klinike lindjeje.

Gjatë luftës së dytë botërore, nën pushtimin gjerman, ajo i përkiste Gestapo-s, ndërkohë që fill më pas, gjatë viteve të para të regjimit të ri, ajo u bë një qendër e Sigurimit (Policia politike) e përdorur për hetime. Nga viti 1950, ajo u bë zyra qëndrore e seksionit teknik dhe shkencor të Sigurimit. Shtëpia gjendet në qendër të qytetit, në anën e kundërt të Katedrales Orthodokse, pranë Sheshit Skënderbej dhe Bankës Qendrore të Shqipërisë.

Ideja është transformimi i kësaj shtëpie, tashmë të identifikuar nga publiku si pjesë e Sigurimit, në një muze. Në qendër të kësaj ideje të muzeut është shfaqja e kontrollit totalitar dhe kudondodhjes së tij në një formë origjinale, nëpërmjet përgjimeve dhe spiunimeve elektronike nga vendi ku ato kryheshin.

Sipas modelit të këtij Seksioni, koncepti i përgjithshëm i muzeut përfaqësohet nëpërmjet tre rrathëve koncentrik. Rrethi i parë përmban aktivitetet e zhvilluara në këtë Shtëpi: përgjimi kabllor dhe kontrolli mbi korrespondencën. Arsyeja e vendosjes së seksionit teknik dhe shkencor në këtë Shtëpi qëndron në afërsinë që ajo ka me zyrat e postës qëndrore dhe telefonisë. Rrethi i dytë konsiston në aspektin qëndror që ky seksion ka patur në mbledhjen e të dhënave të përgjimit nga të gjitha seksionet e tjera të Sigurimit.

Rrethi i tretë konsiston në përgjimin në përgjithësi, si pjesë e aktiviteteve të përmendura në rrathët e mëparshëm. Ky i fundit përfshin mbi të gjitha përgjimin nëpërmjet një rrjeti të gjerë informatorësh. Përveç historisë së Shtëpisë dhe funksioneve të Seksionit Teknik dhe Shkencor, muzeu do të përshkruajë fakte dhe dimensione të tjera në lidhje me kontrollin e Policisë Sekrete.

Një nga hapësirat e muzeut do t’i dedikohet edhe përgjuesve – mikrofonëve të fshehur. Një hapësirë e dytë i dedikohet “Mikrofonëve të gjallë”, informatorëve. Një hapësirë e tretë i dedikohet paradigmës së “Armikut” (objekti i përgjimit), si një mit dhe imazh paranoiak, si dhe gjithpërfshirjes së tij që e bënte të domosdoshëm gjithpërfshirjen e përgjimit.

Një hapësirë e katërt i dedikohet edhe lidhjes midis idesë së armikut të brendshëm dhe armikut të jashtëm, e cila ishte veçanërisht e rëndësishme në Shqipëri për arsye të vetizolimit të saj, dhe do të përshkruajë përgjimin kundrejt të huajve. Një tjetër hapësirë tregon ambjentet e një dhome ndenjeje tipike shqiptare të viteve 70’ me dekorime që do shihen edhe gjatë hapësirave të dedikuara për përgjuesit dhe të përgjuarit.

Dhe një hapësirë tjetër i dedikohet laboratorit teknik dhe shkencor të Seksionit që merrej së shumti me zbulimin e fotove dhe filmimet sekrete duke u ndëthurur kështu vizualja (pamorja) me dëgjimoren. Kjo hapësirë quhet “Panopticon dhe Panacusticon”. Kjo është kurora filozofike e idesë qëndrore të muzeut, asaj të kontrollit total.

23 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)