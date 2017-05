Mblidhet komisioni, Vettingu nis rrugën

Komisioni i Verifikimit të Kandidatëve për Vettingun nuk humbi kohë pas vendimit të Parlamentit për plotësimin e tij me anëtarët e opozitës dhe nisi nga puna për të shqyrtuar dosjet e 193 personave që kanë aplikuar për 25 vendet vakante për Vettingun e prokurorëve, gjyqtarëve dhe personave të tjerë në sistemin e drejtësisë.

Koha e parashikuar në ligj është vetëm dhjetë ditë dhe brenda këtij afati 6 deputetët e mazhorancës dhe opozitës do të duhet të prodhojnë një listë të vetme me kandidatët që kalojnë testin e Komisionit të Verifikimit.

“Ky komision do të prodhojë një produkt, një listë përfundimtare, të cilën do të ja përcjell Kuvendit të Shqipërisë për t’ua vënë në dispozicioneve të tjera, të cilat janë konstituar po dje në seancën plenare”, thotë kreu i këtij komisioni, Ulsi Manja.

Ligji përcakton zhvillimin e seancave dëgjimore me kandidatët për organet e Vettingut dhe komisioni do të dëgjojë të 193 kandidatët, duke i kushtuar rëndësi maksimale transparencës së procesit.

“Transparenca e këtij procesi është thelbësore, në mënyrë që ky proces të jetë përtej çdo dyshimi dhe për rrjedhojë të gjithë duhet të dinë në kohë arsyet e skualifikimit, në mënyrë që të kenë mundësi që të bëjnë atë që kemi për detyrë, procesin e apelimit. Përtej çdo dyshimi, ne do t’i çojmë ata”, tha Bylykbashi.

Këto 10 ditë do të jenë interesante për të parë nëse do të ketë ndonjë kërkesë nga partitë për të hequr nga lista e zezë e operacionit ndërkombëtar të monitorimit ndonjë prej kandidatëve. Edhe me interesante do të ishte nëse partitë do ta votojnë me 5 nga 6 vota përfshirjen e emrit nga lista e zeze në listën e gjelbër që do t’i çohet për votim komisioneve përzgjedhës.

23 maj 2017 (gazeta-Shqip.com) / Top Channel