Aktori britanik, Roger Moore, i njohur veçanërisht për rolin e tij si agjenti 007, ka ndërruar jetë në moshën 89-vjeçare.

Lajmi është bërë me dije nga familja e aktorit, sipas të cilëve Moore ndërroi jetë pas një beteje të shkurtër, por të guximshme me sëmundjen e kancerit.

Moore ka luajtur spiunin e famshëm në shtatë filma James Bond, përfshirë: “Live And Let Die” dhe “The Spy Who Loved Me”.

23 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)