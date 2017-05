NË KUJTIM TË TAN HOXHËS

(Nga Bajram Peçi: i botuar në gazeta Shqip para 6 vjetësh)

Ai besoi në një projekt dhe ndërtoi një radio, Top Albanian – më të mirin stacion, për tërë grupmoshat; Ai besoi në një projekt dhe ndërtoi XXL – revistën 120 faqëshe me ngjyra – ende pa të dytë në tregun e shtypit të shkruar, për aq sa qëndroi në qarkullim. Fill pas saj, Ai besoi në një ëndërr dhe ndërtoi televizionin Top Channel, i shndërruar më pas në kombëtar. Dhe e gjitha kjo, në pak vjet. Ai ishte vizionari, i ndjeri Tan Hoxha.

Besohet se nga ky moment, pak pas nisjes së përhapjes në eter të zërit dhe figurës së Top Channel, Ai vuri në rrezik gjithë veten e investimin e tij shoqëror, sepse i dha këtij stacioni televiziv drejtimin që shpejt u pa qartazi se i kish hedhur ekipit mbi shpinë përgjegjësinë ndaj popullit të tij, me mbajtjen e peshës të kontrollit të qeverisjes. Ndonëse e dinte mirë se sipërmarrësi më i përshtatshëm në mediat vizive besohet se është i suksesshëm kur është një shërbëtor i qeverisë, ai rrezikoi duke instaluar një politikë editoriale që binte ndesh me interesat qeverisëse, por ishte në përputhje me të vërtetën. Hyri guximshëm në tregun e gazetarëve, qëmtoi, vuri në provë e zgjodhi prej tyre më të mirët, jo vetëm profesionalisht, por dhe me cilësi morale të spikatura. Tërë ky ekip ishte i lirë të mendonte, të shkruante, të investigonte e të pasqyronte ashtu siç ishin në të vërtetë bota politike, ekonomike e sociale e vendit. Për ta kuptuar këtë, tërë lexuesit janë të lirë të shohin se si një kanal televiziv publik që mbahet me taksat e shqiptarëve, ndjek çdo ditë teshtimat e kryeministrit, e së fundmi, virozat e gjendjen shëndetësore pas një shfaqje dobësie; se si të tjera kanale televizive pastrojnë jakat e xhaketave të qeveritarëve nga zbokthi e qimet e rëna mbi to. Si rrjedhim, nuk mund të përbëjë habi që ky kanal televiziv, Top Channel, prej 10-të vitesh ka të siguruar shikueshmërinë më të lartë të shqiptarëve, beënda e jashtë kufirit shtetëror.

Natyrisht që zelli për të thënë kurdoherë të vërtetën mbarte me vete shumë rreziqe, por pa liri të shprehjes dhe pa media demokratike nuk mund të ketë demokraci. Në kohën e qeverisjes socialiste, deri nga 2005-a, qëndrimi, struktura programore, thënia e të vërtetës nga Top Channel, pritej me shkulma ngazëllimi nga kreu i Partisë Demokratike në opozitë. Përgëzimet nuk mungonin dhe jo pak herë bëri pohime të drejtpërdrejta, duke ardhur vetë në studiot e saj, në gjegje të kërkesave të redaksisë, por që në paditurinë e problemit që i lindi më pas, kur erdhi në pushtet, e pa veten të rënë në kurth si viktima. Kur ishte në opozitë, Sali Berisha miratonte pozicionin e Top Channel në marrëdhëniet me publikun, tregohej miqësor ndaj kësaj medie, por sapo e vërteta e dhënë në formën e lajmit, komentit në “Fiks Fare”, analizës dhe opinionit në “Top Story”, humorit e sarkazmës në “Portokalli”, “Shqipërisë tjetër” të M.Memës, “Ekskluzivit”, e të tjera redaksi të saj që “kruajtën” brirët me mbajtësin e monopolit të “të vërtetave” në Shqipëri, Sali Berishën, tashmë i ulur në poltronën e pushtetmbajtësit të pakufizuar, e shpalli atë armike të tij, të majtë, në shërbim të Partisë Socialiste, personalizoi marrëdhëniet, sepse s’ka dashur e nuk ka ditur kurrë të besojë se ekziston dhe liria; liri për të vepruar jashtë ndikimit të grupeve të ndryshme të interesit.

Nga lartësia e vendit ku qëndron, si mund ta dijë Berisha çdo të thotë gazetari e lirë? Po të mos jesh me të, t’i shërbesh atij, t’i servilosesh, do të thotë se i je vënë kundër. Në këtë luftë të pabarabartë mes pushtetit dhe gazetarisë së lirë, erdh e u brumos një urrejtje e thellë e pushtetit, duke e parë lirinë e mendimit, këtë të drejtë themelore që përhapte ky stacion i adhuruar prej shqiptarëve, si burim rreziku me fuqi vepruese për formimin e opinioneve.

* * *

Afërmendsh që në demokracitë perëndimore qeveria dhe media supozohet se duhet të jenë në konfrontim të vazhdueshëm. Njëra synon mbrojtjen e mbylljen dhe tjetra, media, synon hapjen e transparencën. Por askush nuk do guxonte të mendonte se urrejtja e kreut të qeverisë ndaj Top Channel, do përparonte deri aty sa të arrinte të ndërtonte, me gjithë shërbesat e instrumenteve të saj të pushtetit, një varg akuzash e qëndrime shfaqur hapur, pa mbulesën e gjethes së fikut, si antidemokratike. Nisën me aludimet e ”pluhurit të bardhë”; më tej përparuan me akuzat e evazionit fiskal. Rendnin ekipet e kontrollit, herë të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve e herë të Degës së Tatimeve Tiranë, njëri pas tjetrit dhe nuk vonoi që ademrrengistët, soji i shërbëtorëve që kurrë nuk u kanë munguar tërë shoqërive njerëzore, të fillonin nga të ashtuquajturat ”gjoba”, që arriti në shumën 13 milionë Euro, me synim falimentimin e këtij kanali televiziv.

Dështim pas dështimi, por edhe të trembur nga reagimi ndërkombëtar, të cilët syçelët ndiqnin veprimet e hapura armiqësore ndaj Top Channel, zgjidhjen menduan se e gjetën tek marrja e vendimit për prishjen e selisë së institucionit, nën argumentin se ”në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë”, në vendin që zë hapësira e piramidës, do ndërtojnë Parlamentin. Pushteti i rrethuar nga televizione të përmbytura prej gazetarisë servile, i pa mësuar me gazetarinë e lirë, nuk e duron dot dhe e ka halë në sy Top Channel-in, ndaj reagon në marrëdhënie me të, me histerizëm. Pjesëmarrja aktive e këtij televizioni në bërjen publike të deformimeve të politikave qeverisëse, kanë qenë e janë një dritare nga ku shqiptarët shohin se si makina administrative e tejfryrë ka zhveshur veten nga autoriteti që i jep ligji; shohin se si të gjithë zyrtarët emërohen në detyrë mbi baza njohjesh personale e fisnore; shqiptarët nëpërmjet Top Channel shohin se si pothuajse të gjithë zyrtarët pranojnë ryshfet, e kërkojnë atë dhe rregullisht abuzojnë me detyrën, kompetencat, automjetet e pronën shtetërore; shohin se si makina e drejtësisë është pothuajse jashtë funksionit dhe jo rrallë herë merr anën e politikës dhe pushtetit; shohin se shumica e brezit të ri nuk ka besim tek e ardhmja dhe synojnë të largohen sa më parë nga ky vend që nuk u afron gjë, për ta gjetur të ardhmen diku më larg, në Europë. Nga ana tjetër, programet kulturore të Top Channel janë pothuajse e vetmja dritare argëtuese, ku programet ”Portokalli”, Top Shou, Top Fest, ”Ti vlen”, etj., orvaten dhe ja arrijnë të zbavitin masat e shumta.

* * *

Është e njohur se regjimet diktatoriale dhe autokrate lejojnë të zhvillohen e të hyjnë në rrjedhën e një veprimtarie të pashkëputur, vetëm ato media që i lavdërojnë. Disa prej tyre pushteti i përdor si zëdhënëse të partisë. Ato i ushqejnë me besimin e mbështetjes, me burime të bollshme financiare, me kanalizimin drejt tyre të të gjitha shumave të planifikuara për publikime e reklama shtetërore, në tërsinë e tërë niveleve të administratave. Kush nuk i bindet kërkesave për të vënë ekranet apo faqet e shkruara në shërbim të tyre, si kusht për funksionimin, nuk ka shanse se mund të jetojë. Ose të heqin licencën, ose të prishin godinën, ose gazetarët e saj bredhin gjyqeve në mbrojtje nga akuzat se kanë ”fyer”, ”denigruar”, ”shpifur”, e të tjera, e të tjera, siç do vargëzonte i ndjeri Dor Keko. Pak a shumë, kështu ndodh edhe tek ne. Një mori subjektesh televizive janë të kushtëzuara në veprimtarinë e tyre nga interesat e pushtetit, duke qenë të varura financiarisht prej tyre. Në këto rrethana, vetë lexuesi e shikuesi duhet të bëjë krahasimin e të nxjerrë përfundimin se pse Top Channel është e ngelet me programet e saj ditore një televizion i dashur?

”Ne besojmë – shkruante Anatol Frans – se janë personat e zgjuar që udhëheqin budallenjtë e nuk e dimë që është krejt e kundërta. Vetëm budallenjtë e mbajnë veten të përkryer”. Pushteti nuk duhet të harrojë se gjatë një pjese të madhe të kohës, për të dëmtuar Top Channel, s’ka arritur tjetër pos se ka qenë dhe është vënë nën mëshirën e nervave të veta, pranojnë apo jo se Top Channel është kanali televiziv që u ka ndryshuar jetën shqiptarëve. Ai u jep përditë të vërtetën e ngjarjes dhe u çjerr maskën ”të përkryerve”. Besimi i publikut ndaj tij përfshin shumicën e shqiptarëve. Ai u jep forcë e besim në betejën për ta shndërruar Shqipërinë nga një vend me demokraci gjysmake, në një demokraci të vërtetë perëndimore. Të gjithë në këtë 10-të vjetor i urojnë jetë të gjatë Top-it