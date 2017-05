Sulmi në Mançester, MPJ: Nuk ka shqiptarë mes viktimave

Përmes një komunikimi zyrtar, MPJ-ja konfirmon se deri më tani, mes viktimave nuk ka asnjë shqiptar. Po kështu, MPJ-ja dënon fort sulmin dhe ngushëllon vendin britanik.

“Ministria e Punëve të Jashtme dënon në termat më të ashpër aktin barbar në Manchester ku humbën jetën 22 persona dhe u plagosën dhjetëra të tjerë.

Ministri Bushati u shpreh i trishtuar nga sulmi dhe duke shprehur solidaritetin për qëndresën ndaj këtij akti barbar, u transmetoi ngushëllime familjeve dhe të afërmve të viktimave. Shqipëria do të vijojë të qëndrojë me vendosmëri përkrah vendeve mike dhe aleate në çdo përpjekje në luftë kundër akteve të tilla, – thuhet në një deklaratë. – Ambasada e RSH-së në Londër po e ndjek situatën në vijimësi dhe nga informacionet e deritanishme nuk rezulton të ketë shtetas shqiptarë të lënduar. Ambasada në Londër është në komunikim të vazhdueshëm me organet policore. Për çdo rast numri i emergjencës së Ambasadës shqiptare në Londër është +44 (0) 75 18662630”.

23 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)