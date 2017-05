Zgjedhjet, Basha: Ministrat teknikë do garantojnë zgjedhje të lira

Një ditë pas votimit në Kuvend të ligjeve të mbetura të Vettingut dhe të disa ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, kreu i PD-së Lulzim Basha ka thënë se ky ishte hapi i parë drejt ‘Republikës së Re’.

Basha u shpreh se tani vullneti dhe vota e lirë e qytetarëve nuk do të cenohen më si më parë.

“Mbrëmë u hodh një hap i rëndësishëm drejt zgjedhjeve të lira dhe Republikës së Re: Kuvendi shpalli ligjërisht krim serioz çdo lloj përpjekjeje apo veprimi që kufizon apo cenon vullnetin e lirë dhe votën e lirë të qytetarëve. Dënime të rënda i presin tani, matrapazët e zinj të blerjes së votës, kriminelët e rrugës dhe ata në poste shtetërore që kërcënojnë apo detyrojnë me forcë qytetarët të votojnë kundër vullnetit të tyre, komisionerët, numëruesit dhe punonjësit zgjedhorë që manipulojnë votimin dhe numërimin e votave. Policët dhe ushtarakët të cilët në vend që të mbrojnë të drejtat e qytetarëve dhunojnë të drejtën e shenjtë të votës, punonjësit e shtetit që paratë dhe pasuritë që u takojnë qytetarëve i vënë në shërbim të partisë”.

Sipas tij, ndryshimet në qeveri, do të ndikojnë për të garantuar në mënyrë të drejt dhe të ndershme vullnetin popullor.

“Me forcën dhe vendosmërinë që treguam 90 ditët e qëndresës sonë historike, ne do bëhemi barrierë ndaj kriminelëve zgjedhorë që ata të mos guxojnë të dhunojnë lirinë e votës, sepse do të humbasin lirinë e tyre. Puna e ndershme dhe kurajoze e ministrave teknikë, drejtimi i paanshëm i KQZ-së, kufizimi i shpenzimeve zgjedhore dhe masat e tjera që po ndërmarrim për zgjedhje të lira dhe të ndershme, do u japin qytetarëve mundësinë dhe garancitë që të zgjedhin lirisht qeverinë që ata duan t’i drejtojë. Koha e maskarenjve po mbaron. Tani është koha për Republikën e Re, republikën e lirisë dhe demokracisë së vërtetë”, – përfundoi Basha.

23 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)