Horoskopi – 24 maj 2017

DASHI

Ditë romaneske kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Dita pritet të jetë e bukur. Çështjet financiare nuk do kenë probleme, megjithatë yjet këshillojnë të vazhdoni të tregoheni të matur.

DEMI

Gjatë kësaj dite do iu pushtojë euforia në çift falë një surprize shumë të madhe që do iu bëjë partneri. Financat do influencohen keq nga planetët. Mos ndërmerrni operacione të mëdha sepse nuk do dini më nga t’ia mbani.

BINJAKET

Edhe njëherë tjetër duhet të tregoheni vigjilentë në jetën tuaj në çift dhe mos hidhni hapa të nxituara. Në planin financiar do mbizotërojë gjithë kohës ekuilibri.

GAFORRJA

Ju të dashuruarit do keni disa dyshime mbi partnerin tuaj sot dhe kjo do krijojë një atmosferë aspak të qetë. Jupiteri do iu nxitë të shpenzoni pa reflektuar sot dhe financat do jenë delikate.

LUANI

Ditë pozitive kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Nëse financat nuk janë në gjendjen më të mirë, mos ngurroni të kërkoni borxhet që iu kanë marrë disa miq.

VIRGJERESHA

Pasion, surpriza, emocione pa mbarim… Dita e sotme do jetë e mrekullueshme për ata që janë në një lidhje. Financat do jenë të mira megjithatë investimet e mëdha nuk rekomandohen.

PESHORJA

Mërkuri premton një ditë të animuar dhe të bukur për çiftet. Nëse keni kohë që jeni në një lidhje do bashkëpunoni më tepër me partnerin dhe do merreni vesh edhe me një shikim me të. Financat do fillojnë të ekuilibrohen pak nga pak.

AKREPI

Mos mendoni të filloni një aventurë sot sepse kjo do e shkatërronte menjëherë atë që keni ndërtuar në çift. Financat do jenë më të stabilizuara se më parë.

SHIGJETARI

Ata që janë në një lidhje do ndihen të lënë pas dore nga partneri i tyre dhe do zhyten në trishtim. Në planin financiar asgjë nuk do jetë e thjeshtë.

BRICJAPI

Pritet që ambienti në çift të jetë i ngrohtë sot. Nuk do keni as debatin më të vogël me partnerin sepse të dy do toleroni mjaft. Që financat të jenë të mira duhet të tregoheni paksa më të organizuar.

UJORI

Pas një periudhe të vështirë për jetën në çift, sot do afroheni më shumë me partnerin dhe do flisni sinqerisht me të. Financat nuk do jenë aspak problematike.

PESHQIT

Kujdes me despotizmin në jetën në çift sot sepse do keni mosmarrëveshje të mëdha. Në planin financiar çdo gjë do shkojë më së miri dhe ju do e menaxhoni më shumë mençuri buxhetin.