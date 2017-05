Katerina-Marjusit: Ta çaj gojën! Ai: Bukuroshja e fjetur u zgjua!

Katerina është e pakënaqur nga Marjusi dhe Enida, të cilët refuzuan urdhrin e Lupçes për punët e shtëpisë. Duke pastruar vetë shtëpinë ajo reagon me zë dhe në mes të banorëve të tjerë duke thënë se “atyre u duket vetja lider akoma”. Marjusi replikon nga jashtë dhe thotë “shyqyr që u zgjuat nga gjumi”.

Reagimi i tij ka nevrikosur edhe më tepër Katerinën. “Mos më fol se ta çaj gojën deri tek veshët”, i kthehet ajo. Sigurisht, kërcënimi i Katerinës ishte figurativ dhe u mor me shaka nga gjithë banorët e tjerë që nisën të qeshnin, përveç Enidës. “Hajde provojë njëherë!”, i përgjigjet Enida në vend të partnerit të saj. “Ti mos fol ti, se po flas me atë skuthin”, i thotë Katerina.

Këtu ndërhyn sërish Marjusi. “Nuk ja ndalon do ti të folurën asaj. Bukuroshja e fjetur zgjohet pas dy muajsh këtu”, i thotë ai Katerinës dhe më pas flet me Enidën i acaruar. Vetë Enida i kërkon që të qetësohet dhe të mos bjerë pre e provokimeve të Enidës. “Marjo boll se me acarove! Ti sikur nuk di muhabet tjetër dhe kapesh me fëmijë”, i thotë ajo.

24 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)