Kur përralla dhe jeta reale janë bashkë

Bota përreth është një burim i pabesueshëm frymëzimi. Për ta provuar këtë tek ju, Bright Side, do të ju tregojë 14 karaktere nga filmat tanë të preferuar animues, që në jetën e vërtetë kanë edhe kopjet e tyre. Është kaq e mahnitshme se sa bukur është bota.

Fotot

Puss in Boots

Shrek

Bambi

Bambi

Mufasa and Simba

The Lion King

Master Shifu

Kung Fu Panda

Tod and Copper

The Fox and the Hound

Pua

Moana

Kenai and Koda

Brother Bear

Sylvester

The Looney Tunes Show

Po

Kung Fu Panda

Marlin and Dory

Finding Nemo

HeiHei

Moana

Abu and Iago

Aladdin

Timon and Simba

The Lion King

Donkey

Shrek

24 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)