Mjeti del nga rruga; plagosen 5 persona

Një aksident me pasojë plagosjen e 5 personave ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Zvezdë të Korçës. Burime nga policia bën me dije se mjeti tip “Nissan” me targa greke ka dalë nga rruga.

Për pasojë ka mbetur i lënduar shoferi, shtetasi Q.T, rreth 47 vjeç, banues në Cërrik dhe 4 pasagjerë shtetasit B.T, 49 vjeç; F.T, 46 vjeç; S.T, 19 vjeç banues në Cërrik dhe E.M, 35 vjeç, banues në Gramsh, të cilët u transportuan në Spitalin e Korçës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.

Nga të dhënat e deri më tanishme thuhet se shtetasi B.T., ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkohë në vendin e ngjarjes ka shkuar grupi hetimor për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

24 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)