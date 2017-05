Tiranë, merrte automjete me qira për t’i lënë peng, shpallet në kërkim 43-vjeçari

Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar “Rent a Car”, në kuadër të të cilit është shpallur në kërkim një shtetas me akuzën e mashtrimit dhe ka nisur procedimi në gjendje të lirë një tjetër, ndërkohë që janë sekuestruar 22 automjete.

Burime zyrtare nga policia e kryeqytetit bëjnë me dije se specialistët e Seksionit të Krimit Ekonomik, në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, kanë bërë të mundur finalizimin e operacionit “Rent a Car”, ku u bë shpallja në kërkim e shtetasit A. B., 43 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar tre herë më parë për veprën penale “Mashtrimi”. Gjithashtu është proceduar në gjendje të lirë shtetasi P. C., 41 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar me parë për vepra të ndryshme penale.

“Duke u nisur nga kallëzimi i shtetasit O. Xh., përfaqësues i një kompanie për dhënien e automjeteve me qira, ku shtetasi A. B., kishte marrë 5 automjete me qira dhe nuk i kishte kthyer më ato.

Specialistët e Seksionit të Krimit Ekonomik, kanë arritur të dokumentojnë me prova ligjore, se shtetasi A. B., merrte automjete me qira në kompani të ndryshme dhe më pas i shiste ato me çmim më të lirë se ai i tregut në persona të tretë ose i linte në individë të ndryshëm me qëllim marrjen e shumave të ndryshme monetare (peng).

Nga hetimet e kryera ka rezultuar se shtetasi P. C., jepte shuma të ndryshme monetare me qëllim përfitimi, ku shtetasve të cilët i kërkonin shumat monetare, për garanci u mbante automjetet apo sende të tjera me vlera të larta monetare.

Në garazh dhe në pjesën e oborrit të banesës së tij, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 22 automjete, ku 3 prej tyre janë automjete të marra me qera nga shtetasi A. B., pranë një shoqërie për dhënie mjetesh me qira. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar:

7 automjete të markës “Audi”; 5 automjete të markës “Mercedes Benz”; 2 automjete të markës “Ford”; 2 automjete të markës “Volkswagen”; 2 automjete të markës “Peugeot”; 1 automjet i markës “Land Rover”’ 1 automjet i markës “BMW”; 1 automjet i markës “Fiat” ; 1 automjet i markës “Porsche””, sqaron policia.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprën penale “Mashtrimi”, në ngarkim të shtetasit A. B. dhe për veprën penale “Fshehje e të ardhurave”, në ngarkim të shtetasit P. C.

