Vetëvrasjet kibernetike, prokurori belg: Rrezik nga “Balena Blu”

Pas takimit të prokurorëve që diskutuan për luftën kundër krimeve kibernetike, prokurori federal i Belgjikës, Frederic Van Leeuw u ka bërë një apel prindërve që të njoftojnë autoritetet për çdo ndryshim në sjelljet e fëmijëve.

Ky apel vjen pas vetëvrasjeve të shumta të adoleshentëve në disa vende të Evropes, të cilët kanë rënë në grackën e lojës vdekjeprurëse “Balena Blu”.

“Bota dixhitale nuk njeh kufij. Nuk e di si është situata në Shqipëri, por do të jetë shumë e dobishme të verifikojmë nëse ekziston edhe këtu ai lloj problemi. Nuk do të çuditesha nëse do ta zbulonit edhe këtu sepse është një problem i fshehur dhe duhet marrë seriozisht nga efektivët e policisë. Mund të ketë prindër të gatshëm të raportojnë se fëmijët e tyre po bëjnë diçka të çuditshme sepse sfidat duken si të pafajshme. Duhet të hyjmë gjithashtu brenda bisedave të tyre për të parë kush është i përfshirë në këtë problem. Ndaj kjo është edhe një thirrje për prindërit. E bëmë këtë edhe në Belgjikë, që të ndërgjegjësohen për çdo ndryshim sjelljeje të fëmijës sepse është pak a shumë i njëjti problem që patëm me fëmijë të izoluar nga interneti, që vendosën të shkonin në Siri e të luftonin atje, apo edhe gra që shkuan në Raka. Është thuajse i njëjti problem”, deklaron Van Leeuw.

Por çfarë masash duhen ndërmarrë në këtë situatë?

“Ka shumë gjëra që mund të bëjmë. Së pari duhet t’i mbrojmë të rinjtë dhe të fillojmë të marrim masa mbrojtëse. Duhet të komunikojmë me median, duhet të bëjmë kujdes sepse ai lloj komunikimi mund të provokojë vetëvrasje të tjera dhe në nivelin e shkeljeve kriminale duhet të gjejmë personat që e kanë këtë ide. Por problemi me botën dixhitale është se brenda një kohe të shkurtër gjërat përhapen shpejt, sepse mesazhi ripërhapet nga persona të tjerë, ndaj është e vështirë të gjesh kush e pati idenë fillestare”, ka thënë Van Leeuw.

Prokurori federal pohon se tashmë loja vdekjeprurëse “Balena Blu” është një sfidë që kërkon zgjidhje në nivel europian.

“Sfida e lojës “Balena Blu” është një fenomen krejtësisht i ri. E zbuluam dhe ne në Belgjikë. Problemi më i madh me këtë fenomen është se agjencitë e zbatimit të ligjit nuk janë në dijeni mbi të. Neve na u desh gjithashtu të zbulonim çfarë shkeljeje është bërë, ku është bërë dhe gjendesh përballë një lloj sfide ku shkëmbehen dhe 50 sfida të tjera. E fundit fare është të bësh vetëvrasje. Ka shumë adoleshentë të përfshirë. Ne për momentin kemi diktuar 18 “file” në Belgjikë dhe ka edhe “file” në Francë e Holandë, prandaj vendosëm të mblidhnim të gjithë prokurorët në Belgjikë që të kishim një panoramë sa më të qartë të problemit. Gjithashtu duam që këtë çështje ta zgjidhim në nivel europian”, ka shtuar Van Leeuw.

