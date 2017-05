Vlorë, bllokohet furgoni me 932 kg hashash

Policia e Vlorës bllokon një furgon me një 932 kilogramë lëndë narkotike kanabis sativa. Droga është sekestruar rreth orës 22:30, në lagjen “Hajro Çakërri”, pranë vendit të quajtur “Kuzum Baba”, Vlorë. Mjeti furgon tip Benz Mercedes, me targë AA 196 AI, është ndaluar pas informacionit nga ana e policisë se dikush po qarkullonte në qytet me kanabis.

Nga kontrolli i ushtruar në këtë mjet, shërbimet kanë gjetur në mënyrë të sistemuar 46 pako të formave dhe përmasave të ndryshme të mbështjella me natriban dhe qese transparente, brenda të cilave ishin mbushur me material bimor në formë boçesh, e ngjashme si ajo e llojit kanabis sativa. Nga peshimi i lëndës narkotike, ka rezultuar se pesha e përgjithshme është prej 932 kilogramë, e cila është sekuestruar në cilësinë e provës materiale bashkë me furgonin.

Në lidhje me këtë ngjarje është shpallur në kërkim shtetasi G.M (për arsye hetimi nuk mund të bëjmë publike gjeneralitetet e plota). Vazhdojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të tjerë bashkëpunëtor të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet do ti kalojnë Prokurorisë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim”.

