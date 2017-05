Denoncimi i Fiks Fare, AKU: Do analizojmë produktet me bazë qumështi

Pas denoncimit në Fiks Fare, ku produktet e bulmetit që shiteshin në treg ishin me vaj palme, ka reaguar Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. AKU njofton se është kërkuar në mënyrë të menjëhershme, marrja e mostrave në subjektet të cilat prodhojnë dhe përpunojnë produkte me bazë qumështi. Produktet do t’i nështrohen analizave dhe më pas do merren masat përkatëse.

“Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, bazuar në shqetësimin e ngritur nga emisioni investigativ televiziv, mbi praninë e vajit të palmës në produkte bulmeti, ku në etiketat e produkteve të mara si mostra, nuk është e deklaruar përmbajtja e yndyrës bimore (vaj palme), bën me dije se :

Me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Z. Dritan Sejko është kërkuar në mënyrë të menjëhershme, marrja e mostrave në subjektet të cilat prodhojnë dhe përpunojnë produkte me bazë qumështi (gjalpë, djathë kaçkavall, salcë kosi), të cilat do të analizohen në Institutin e Sigurisë Ushqimore Veterinare (ISUV) për përmbajtje të vajit të palmës.

Ndaj operatorëve të biznesit ushqimor produktet e të cilave do të rezultojnë të përziera me vaj palme dhe të padeklaruar në etiketë, do të merren masa konform legjislacionit ne fuqi.

Për garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit mbetet i hapur dhe bashkëpunues me konsumatorët për të gjitha shqetësimet, denoncimet e konsumatorëve, si dhe të gjitha rastet e denoncuara në media, apo pranë portalit online ‘Inspektori Digital”, njofton AKU

25 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)