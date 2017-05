Lamtumira e Totit: Të dielën e mbyll! Gati për një sfidë të re

Françesko Toti njoftoi lamtumirën e tij nga të luajturit me kryeqytetasit romanë, por jo nga futbolli. Kapiteni i Romës zbulon: Gati për një sfidë të re! Ai që do të shkojë në “Olimpico” të dielën do të përcjellë një lojë ndryshe nga të gjitha të tjerat.

Françesko Toti, flamuri më i madh në historinë e Romës, në fakt, do të luajë ndeshjen e tij të fundit me fanellën kuqeverdhë. Një lajm që nuk gjen kënd të papërgatitur, pasi klubi i kryeqytetit italian në disa raste dhe në shumë mënyra e ka përsëritur gjatë javëve të fundit, por vetë ai njofton mbërritjen e një aventure të papërsëritshme në hapin final. Në muajt e fundit është folur shumë për atë, që do të jetë e ardhmja e tij, e futbollistit që mund të konsiderohet si një nga talentet më të mëdhenj ndonjëherë në futbollin italian.

Në fakt, shumë kishin spekuluar për transferimin e tij të mundshëm në SHBA, për të luajtur atje, larg nga Seria A.

Ja statusi i postuar nga Toti në faqen e tij në Facebook: “Roma-Genoa, të dielën, 28 maj 2017, hera e fundit që mund ta vesh fanellën e Romës. Është e pamundur për ta shprehur me fjalë gjithçka që këto ngjyra përfaqësojnë, edhe për mua. Gjithmonë. Thjesht ndiej se dashuria ime për futboll nuk kalon: është një pasion, pasioni im. Është pasion kaq i thellë, sa nuk mund të ndaloj së menduari për të. Kurrë. Nga e hëna jam gati përsëri. Jam gati për një sfidë të re!”

25 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)