Trump në Bruksel për bisedime të “ashpra”; pritet me protesta

Presidenti Donald Trump ndodhet në Bruksel ku pritet të marrë pjesë në takimin me anëtarët e tjerë të NATO-s. Gjithashtu ai do të takohet edhe me zyrtarët e Bashkimit Europian.

Stafi i tij ka theksuar se këto bisedime do të jenë të ashpra, pasi siç dihet Trump është një kritik i fortë i NATO-s, por edhe i BE-së.

NATO ka rënë dakord me kërkesën e Trump për tu bashkuar me koalicionin e udhëhequr nga SHBA kundër Shtetit Islamik. Më herët, presidenti amerikan e ka cilësuar NATO-n si “organizatë të vjetruar” duke thënë se nuk bën mjaftueshëm për të luftuar terrorizmin.

Trump ka kritikuar po ashtu shumicën e aleatëve për mosrespektimin e udhëzimeve të NATO-s mbi shpenzimet.

Dje Trump është pritur nga mbreti dhe mbretëresha belge, ndërsa mijëra njerëz kanë protestuar në Bruksel kundër pranisë së tij.

25 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)