Isa Sakja, kandidat i PD-së për Bashkinë e Kavajës

Partia Demokratike ka zyrtarizuar kandidatin e saj për Bashkinë e Kavajës. Mësohet se kandidat i PD-së do jetë Isa Sakja, i cili është edhe kryetar i saj në Kavajë.

Me zyrtarizimin e tij, tashmë shkon në tre numri i kandidatëve që do të sfidojnë njëri-tjetrin për postin e kryetarit të ri të bashkisë, pas shkarkimit të Elvis Rroshit, i cili u prek nga ligji i dekriminalizimit. Kështu, Parita Socialiste garon me Dorian Muratin, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim me Maksim Kokën.

Zgjedhjet për kryebashkiakun e ri të Kavajës ishin dekretuar të zhvilloheshin në datën 7 maj, por Partia Socialiste tërhoqi kandidatin e saj, Klodjan Shehi pas paralajmërimit të opozitës se do të zhvillonte një protestë ditën e zgjedhjeve.

Zgjedhjet në Kavajë pritet të mbahen më 25 qershor, në të njëjtën ditë me zgjedhjet e përgjithshme në vend.

26 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)