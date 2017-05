PD arrin marrëveshje me 5 aleatët për zgjedhjet e 25 qershorit

Partia Demokratike duket se ka arritur ta zgjidhë krizën me aleatët. Mësohet se PD ka arritur një marrëveshje me 5 parti, përkatësisht me PR, PAA, PBDNJ, LZHK, PKD.

Burime nga PD-ja, theksojnë se marrëveshja me republikanët, të cilët kishin rezerva është arritur dhe PR-ja do ketë dy emra nga tre që kërkuan në listat e PD. Njëri është Fatmir Mediu, ndërsa mbetet për t’u mësuar emri tjetër.

Megjithatë, vetë Partia Republikane do të kandidojë formalisht me listën e saj për deputetë për të mos humbur komisionerët. Ndërkohë, edhe me PAA është arritur marrëveshja, me tre kandidatë në listën e PD-së, në qarkun e Durrësit, Tiranë dhe Fier.

Më herët, PD arriti marrëveshjen me Dashamir Shehi, i cili siguroi emrin në listën e Tiranës, Nard Ndoka në listën e Shkodrës dhe Vangjel Dule në listën e qarkut Vlorës.

Pas 90 ditë protestë në çadër, Fatmir Mediu, Vangjel Dule, Nard Ndoka dhe Agron Duka kanë rënë dakord me Bashën për përfaqësimin në listat e PD-së. I vetmi që ka mbetur jashtë është Kreshnik Spahiu.

Pritet që PD të bëjë publike edhe listën me deputetë, të cilën duhet ta dorëzojë brenda ditës së sotme.

26 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)