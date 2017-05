Rama: Votoni PS-në për të çuar përpara reformat e ndërmarra

Kryeministri Edi Rama ishte sot në Fier, ku zhvilloi një takim elektoral me gratë dhe vajzat e këtij qyteti. Rama u kërkoi që të votojnë Partinë Socialiste për të çuar përpara reformat e marra nga qeveria.

“Të jemi sa më shumë në 25 qershor. Që të kemi më shumë fuqi sepse vërtet kemi bërë shumë në këto 44 muaj, që në shtator bëhen 4 vjet, por mund të bëjmë edhe më tepër. Ndaj na duhet më shumë fuqi dhe fuqia vjen nga mbështetja, ajo lexohet me votë. Ne s’duam më shumë pushtet për veten, por për ju. Kontributi juaj të jetë për shtetin dhe të kemi në punë më të mirët. Na duhet më shumë fuqi, që askush të mos gjejë derë të hyjë nga mbrapa”, deklaroi Rama.

Kryetari socialist shpjegoi edhe njëherë marrëveshjen me demokratët, duke thënë se ajo erdhi në momentin e duhur.

“S’donim të shkelnim Kushtetutën e të pranonim të shtynim datën përtej Kushtetutës. Një grup njerëzish u mblodhën në çadër nga frika e drejtësisë, por ne s’donim që PS të fitonte zgedhjet pa kundërshtarë sepse Shqipëria e 25 viteve s’do ishte njësoj si do jetë tani. Kur bëmë marrëveshjen nuk llogaritëm sa karrige donin ata. I donin për të kontrolluar zgjedhjet nga brenda?

Bujrum. I morën, le ta shohin ç’bëjmë ne me administratën. Në atë moment bëmë gjënë e duhur, s’ma ka ngrënë mendja ndonjëherë siç ju luta Lulit për ta takuar. Mos humbni kohë me ata që dalin në TV dhe thonë këta janë marrë vesh, etj. Ne jemi marrë vesh vetëm për një gjë, ja sheshi, ja mejdani dhe pastaj vendos populli kush do mbajë timonin e reformave për 4 vitet e ardhshme. Na jepni fuqinë që na duhet”, theksoi Rama.

26 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)