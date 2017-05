Veliaj: Sheshi “Skënderbej” do ‘shlyejë’ veten falë parkimit  

Investimet publike të Bashkisë së Tiranës synojnë që brenda një periudhe të shkurtër jo vetëm të mbulojnë koston e tyre, por njëkohësisht që të gjenerojnë të ardhura për qytetin për vitet e ardhshme. Shembujt më të mirë të kësaj strategjia janë Bulevardi i Ri, Sheshi Skënderbej apo edhe Pazari i Ri, tre nga investimet më të mëdha të Bashkisë së Tiranës, të cilat të marra secila më vete krijojnë një ekonomi për kryeqytetin.

Në fjalën e mbajtur në Konferencën e Tretë Kombëtare për Financën, Kryebashkiaku Erion Veliaj deklaroi se Bashkia e Tiranës në strategjinë e saj të realizimit të investimeve publike synon që të

“Sheshi në fakt është një koncept financiar për Bashkinë e Tiranës. I gjithë parku i sheshit “Skënderbej” është në fakt parkingu më i madh që ka qyteti i Tiranës, me 358 vende dhe kalkulimi ynë është që ky investim të lajë veten parkingu për një vit e gjysmë dhe në katër –pesë vite, i gjithë sheshi të lahet vetëm nga të ardhurat e parkimit. Pra kemi hyrë në një fazë ku edhe për investimet publike na duhet të mendojmë me një model financiar ku investimet fillojnë e paguhen vetë dhe nuk janë aty vetëm për një efekt estetik apo një efekt, le të themi urbanistik”, tha Veliaj.

Veliaj ftoi të gjithë ata që kanë mundësi që të shqyrtojnë mundësinë e investimit në punë publike, të cilat do të gjeneronin të ardhura jo vetëm për ta, por njëkohësisht do të ndihmonin edhe qytetin në realizimin e shpejtë të projekteve. “Ne jemi sot në një situatë ku kapitali privat i ruajtur në banka në formën e depozitave në një pjesë të madhe të bankave sot i ka interesat ose afër zeros, pra më poshtë se inflacioni, ose me minus. Duhet të jetë mjaftueshëm dhe besoj se ka më shumë leverdi investimi në skema publike-private se sa ndoshta depozitimi me interes negativ në bankë”, tha Veliaj.

Në këtë kuadër, Veliaj solli në vëmendje suksesin që është arritur me ndërtimin e kopshteve publike përmes bashkëpunimit me privatët, model që do të ndiqet tashmë edhe për ndërtimin e shkollave të reja të cilat do të japin impakt pozitiv edhe në ekonomi. “Vetëm nga kjo skemë do të qarkullojnë, ose do të injektohen në ekonominë shqiptare, nga qeveria shqiptare dhe Bashkia e Tiranës, nga secila 49 milionë dollarë në 7 vitet e ardhshme’, u shpreh ai.

26 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)