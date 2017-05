Divjakë, automjeti përplas motoçikletën, 1 i vdekur dhe 1 i plagosur

Një aksident me pasojë vdekjen e një personi dhe plagosjen e një tjetri është shënuar mbrëmjen e sotme në Divjakë.

Aksidenti ndodhi në afërsi të fshatit Mizë ku një automjet tip Benz me targa AA 634 BE që drejtohej nga 32-vjeçari A.P u përplas me një motoçikletë ku udhëtonin 2 persona.

Për pasojë ka gjetur vdekjen 25-vjeçari L.S, pasagjer në motoçikletë dhe është plagosur drejtuesi i motoçikletës. Policia ka shoqëruar drejtuesin e automjetit dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

27 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)