Durrës, sekuestrohet 28 kg hashash; 2 në pranga

Në kuadër të operacionit të koduar” Kthesa”, janë sekuestruar në Durrës 28 kg kanabis sativa dhe janë arrestuar në flagrancë dy shtetas. Në pranga kanë rënë shtetasit Lulzim Lloti 32 vjeç, banues në Lalëz, Durrës dhe Kujtim Qazimi 47 vjeç, banues në Perlat, Durrës.

Rreth orës 19: 30, në fshatin Kullë, Durrës, në vendin e quajtur ” Kthesa e Ariut”, gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin motorik me drejtues shtetasin Kujtim Qazimi dhe pasagjer Lloti u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës material 18 pako të futura në 4 thasë me ngjyrë të bardhë, me peshë rreth 28 kg lëndë narkotike e dyshuar e llojit kanabis sativa.

Më cilësinë e provave materiale u sekuestruan gjthashtu mjeti motorik dhe 3 telefona celularë. Specialistët për Hetimin e Narkotikëve vijojnë punën për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet i kaluan Prokurorisë Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale” Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” e kryer në bashkëpunim.

27 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)