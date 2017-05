Kinë, 5-vjeçari gris 50 mijë yuan në kartëmonedha

Prindërit lënë vetëm në shtëpi 5-vjeçarin, në kthim ata gjejnë një surprizë të keqe. Vogëlushi në fakt kishte gjetur 50 mijë yuan kinezë (6 mijë euro) që prindërit i kishin fshehur në shtëpi dhe ai i grisi të tëra në mijëra copë.

Sipas asaj që raporton Daily Mail, ngjarja ka ndodhur në Qingdao të Kinës me 20 maj të këtij vitit. Babai nuk është nervozuar me të birin, por ai i ka marrë copat e kartëmonedhave për t’i çuar në bankë, me shpresën se do të rimerrte të njëjtën vlerë eurosh.

Banka është treguar e gatshme, por me kushtin që ai t’i ngjiste kartëmonedhat një e nga një dhe më pas t’i dorëzonte. Kjo ishte një betejë e humbur, sepse ato ishin copëtuar në mijëra pjesë. Kështu që e gjitha shuma e parave humbi.

“Tentova që t’i ngjis për dy ditë rresht. Punova edhe gjatë natës. Por në të vërtetë arrita që të rindërtoj vetëm pak prej tyre.

Ishin ato të grisura në më pak pjesë. Ka ende të copëtuara dhe janë absolutisht të pariparueshme”, tha burri. Paratë e grisura ishin kredia që prindërit kishin marrë në bankë.

28 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)