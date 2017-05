Misteri i zhdukjes, Lupçe frikë nga Katerina: S’di si do reagojë

Ndërsa djemtë e tjerë e morën me sportivitet xhelozinë e shfaqur nga vajzat, Lupçe e vuajti shumë keq reagimin e ftohtë të Katerinës pasi është rikthyer në shtëpi.

Pasi ka fjetur ai duket se është qetësuar, por sërish nuk e di se si do të reagojë Katerina kur të shohë çfarë ai ka bërë.

Nuk dit çfarë të bëj më Katerinën. Sillet shumë ftohtë me mua. Do bëhet prapë më keq po doli diçka. Kam kaq kohë me atë person. Ka mundësi të ndaj çiftin ajo gjë. Mua më shkon mendja tek më e keqja”, shprehet Lupçe i tensionuar.

A është kaq e keqe ajo që ka bërë Lupçe?! Si do të reagojë Katerina nëse do të shohë çfarë ka bërë Lupçe?!

Pyetje të cilat do të marrin një përgjigje për të gjithë, banorë e teleshikues, vetëm gjatë spektaklit të sotëm.

27 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)