Helmimi, PS: PD të përqendrohet te fushata jo tek teoritë e konspiracionit

Partia Socialiste ka reaguar pas ngjarjes së rëndë ku mbi 100 protestues të Partisë Demokratike kanë përfunduar në spital me shenja intoksikimi pas protestës hapëse të fushatës elektorale të mbajtur mbrëmjen e djeshme nga PD përpara kryeministrisë. Në një deklaratë për mediat nga PS thuhet se hetimet lidhur me këtë ngjarje kanë nisur menjëherë dhe vijojnë dhe se PD duhet të përqendrohet te çështjet e vërteta të fushatës dhe të mos merret me teori konspiracioni.

“Ditën e sotshme, në orën 5:00 të mëngjesit, drejtori i përgjithshëm i Qendrës Spitalore Universitare të Tiranës ishte pranë njerëzve që kërkuan ndihmë për simptomat e shfaqura. Gjysmë ore më vonë, drejtori i përgjithshëm i policisë urdhëroi sigurimin e hapësirës publike ku u zhvillua aktiviteti i mbrëmjes së djeshme dhe hetimet vazhdojnë ende. Pra, institucionet po punojnë dhe të gjithë autoritetet përkatëse ishte gati për të ofruar ndihmesën e vet.

Thënë kjo, ne i bëjmë seriozisht thirrje PD-së që të përqendrohet te çështjet e vërteta të fushatës dhe të mos merret me teori konspiracioni.

Partia Socialiste i uron shërim sa më të shpejtë të gjithë të lënduarve, dhe veçanërisht liderit të Opozitës. Ne dëshirojmë që ai të bëjë fushatë dhe jo të flasë për konspiracion, gjë e cila tregon se në çfarë gjendje të çoroditur është Partia Demokratike.”

28 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)