Merkel: Europa nuk mund të mbështetet më tek SHBA dhe Britania e Madhe

Evropa nuk mund të varet më plotësisht tek SHBA dhe Britania, pas zgjedhjes së presidentit Donald Trump dhe Brexit. Kështu deklaroi kancelarja gjermane Angela Merkel para mbështetësve të saj gjatë një mintingu. Merkel u shpreh se dëshiron marrëdhënie të mira me të dyja këto vende sikurse dhe me Rusinë por Europës tashmë i duhet të luftojë vetë për fatin e saj.

Kjo deklaratë pason dështimit të bisedimeve të Samitit të G7, për t’u angazhuar ndaj marrëveshjes së 2015-ës në Paris për klimën, të cilat Merkel i përshkroi si mjaft të vështira, për të mos thënë të pakënaqshme.

“Kohërat kur mund të mbështeteshin plotësisht tek të tjerë, janë duke mbaruar. E kam parë këtë gjatë ditëve të fundit. Ne evropianët duhet të marrim në duart tona, fatin tonë. Sigurisht që do të jemi miq me SHBA dhe Britaninë e Madhe, do të jemi fqinj të mirë, kur është e mundur edhe me vende të tjera, përfshirë Rusinë. Por duhet ta dimë tani se na duhet të luftojmë për të ardhmen tonë, për fatin tonë si evropianë”, tha Merkel.

28 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)