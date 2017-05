Rama-emigrantëve: Kjo do të jetë hera e fundit që nuk do të votoni aty ku jetoni

Rama-emigrantëve: Kjo do të jetë hera e fundit që nuk do të...

Kryeministri Edi Rama ia ka kushtuar plotësisht emigrantëve shqiptarë që punojnë dhe jetojnë jashtë vendit, komunikimin e tij të përjavshëm javor. Rama u premtoi emigrantëve se kjo do të jetë hera e fundit që ata nuk mund të votojnë nga aty ku ndodhen, pasi sipas tij qeveria ka nisur një punë kolosale për të regjistruar të gjithë shqiptarët jashtë vendit për të cilët në çerek shekulli s’u kujtua askush.

“Këtë komunikim javor do t’jua kushtoj atyre që e kanë të pamundur të udhëtojnë për të hedhur votën e tyre për PS dhe për t’u ndarë nga e shkuara pa rregulla. Kjo është hera e fundit kur ju nuk mund të votoni nga ku ndodheni. Ne kemi nisur punën kolosale për të regjistruar shqiptarët jashtë vendit, të cilët për çerek shekulli nuk i numëroi kush dhe nuk i deshi kush në zgjedhje. Pa ju Shqipëria s’do t’i kishte mbijetuar dot rrënimit ekonomik e social në vitet e panumërta të tranzicionit. Shqipëria s’do të kishte të ardhmen dhe s’do të ishte pasuruar me suksese të panumërta njerëzish si ju që u bëtë qytetare të respektuar të vende të ndryshe të botës. Iu jam shumë mirënjohës për gjithçka bëni, nga ju marr energji dhe forcë për të udhëhequr reformat e rëndësishme për vendi”, tha Rama.

Rama u kërkoi emigrantëve që të telefonojnë të afërmit e tyre në Shqipëri dhe t’u kërkojnë që të votojnë për PS.

“Ngrini telefoni, flisni me të njohurit dhe të afërmit tuaj, bëni 10 vota të sigurta për Shqipërinë që duam dhe ne do t’i 10 fishojmë forcat tona për të rritur ekonominë dhe mirëqenien”, tha Rama duke shtuar se kjo nuk eshte beteje per flamurin e asnjë partie por per flamurin kuqezi.

28 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)