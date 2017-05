Tërhiqen nga gara dy kandidatë për deputetë të PD-së

Partisë Demokratike i janë larguar nga lista 2 deputetë, Sazan Guri që kandidonte në Berat dhe Ramiz Çobaj në Shkodër.

Pozicioni i tyre në lista, Guri i pesti në listën e kandidatëve për deputetë për Beratin e Çobaj i teti në listën e PD Shkodër, kanë ngjallur pakënaqësi tek ata.

Basha e ka radhitur Çobaj të tetin, ndërkohë që sipas tij janë vendosur partia aleate dhe emra të tjerë nga Shkodra, të cilët nuk asnjë kontribut për PD dhe opozitën. Këto dhe disa probleme të tjera Ramiz Çoba i ka paraqitur në letrën drejtuar kryetarit të PD Lulzim Basha.

Veç tij, me anë të një shkrimi në Facebook, Sazan Guri ka njoftuar se tërhiqet zyrtarisht nga kandidatura.

“Fati në Shqipëri ende nuk vazhdon të jetë me njerëzit e dijes, megjithëse guxuam të ishim pjesë e politikave për mbrojtjen e të pambrojturve dhe jo pjesë e politikave për të bërë biznes.

Do e falja një figurë politike para njerëzve të mendimit, por s’mund të vazhdojmë me më ata që e shohin parlamentin si vend për t’i dhënë punë vetes dhe jo të tjerëve, si vend që rrisin bizneset dhe fitojnë, paçka që të tjerët humbasin”, shkruan ndër të tjera Sazan Guri.

28 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)